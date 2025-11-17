В Новосибирске пассажирский автобус сбил девочку

Ребенка госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус сбил девочку 2022 года рождения в Первомайском районе Новосибирска. Ребенка доставили в больницу с различными травмами, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"В результате ДТП пострадал пешеход-девочка 2022 года рождения. Она доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в ведомстве.

Известно, что водитель скрылся с места ДТП. Он управлял маршрутным автобусом №50 и двигался по улице Вересаева, где сбил ребенка, который пересекал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода вместе с мамой.