В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy

Андрей Бурим подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино Mellstroy.game, напомнили в Агентстве по финансовому мониторингу республики

Андрей Бурим (Mellstroy) © Сергей Фадеичев/ ТАСС

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, объявили в розыск в Казахстане и заочно арестовали из-за организации онлайн-казино, за его поимку обещают вознаграждение. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу республики.

Как отмечается в сообщении, "судом в отношении Бурима А. А. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей". "Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана", - добавили в агентстве.

По версии следствия, блогер для продвижения онлайн-казино объявил серию розыгрышей. В агентстве напомнили гражданам, что в Казахстане предусмотрена ответственность не только за организацию незаконного игорного бизнеса, но и за пособничество в такой деятельности, к чему может быть приравнено участие в продвижении. Также ведомство призвало сообщить достоверную информацию о местонахождения блогера. "Вознаграждение и анонимность гарантируются", - отмечается в сообщении, сумма не уточняется.

Накануне в материалах портала органов правовой статистики Генпрокуратуры Казахстана сообщалось об объявлении блогера в розыск без указания подробностей. Каналы Бурима в ноябре были признаны экстремистскими материалами в Белоруссии. В России МВД также разыскивает блогера по уголовной статье.

Блогер осенью 2020 года в апартаментах комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол и оттолкнул ее, она упала на пол. Девушка подала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Блогера осудили на полгода исправительных работ.