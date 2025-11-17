В Саудовской Аравии в ДТП погибли более 40 паломников из Индии

Автобус столкнулся с дизельной автоцистерной

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Не менее 42 индийских паломников из штата Телангана южноазиатской республики погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал India Today.

Автокатастрофа произошла 17 ноября рано утром, когда автобус, следовавший из Мекки в Медину, столкнулся с дизельной автоцистерной. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что многие пассажиры погибли на месте, а несколько человек получили тяжелые травмы. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, которые проводят спасательные работы и оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

Соболезнования семьям погибших выразил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он сообщил, что индийские дипломаты в Эр-Рияде и генконсульство в Джидде оказывают всю возможную поддержку пострадавшим гражданам и родственникам жертв ДТП.