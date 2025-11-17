В Омске осудили мужчину, натравившего собаку на прохожего

Гражданин Узбекистана получил четыре года колонии

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима жителя Омска, который избил зашедшего на его дачный участок прохожего и натравил на него собаку, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Мужчина, который хотел попросить помочь вызвать такси, получил тяжкий вред здоровью.

"Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, обязав выплатить пострадавшему почти 500 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда. Омский областной суд приговор признал законным. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с состоявшимися судебными решениями согласился, оставив жалобу виновного на строгость наказания без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Суд установил, что ночью 9 июля 2023 года 36-летний гражданин Республики Узбекистан в садоводческом товариществе в Омске избил ногами и палкой прохожего, который зашел на его дачный участок, чтобы попросить помочь вызвать такси. К избиению присоединился иностранный рабочий, который трудился у владельца дачи. Пострадавший пытался убежать, но хозяин участка натравил на него собаку, которая укусила его не менее 20 раз. В результате прохожий получил множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью (перелом костей черепа).

Осужденный свою вину признал частично, оправдывая свои действия защитой домовладения от кражи. Он признан виновным в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью человека. Его сообщник скрылся.