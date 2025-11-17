МВД показало видео разбойного нападения на магазин в Москве

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет

ТАСС, 17 ноября. Столичное ГУ МВД России опубликовало кадры разбойного нападения на магазин на улице Удальцова на юго-западе Москвы.

На видео мужчина складывает продукты в корзину, а затем, не оплатив товары, направляется к выходу. Сотрудники магазина попытались остановить его, но злоумышленник скрылся с похищенным. Как сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин, мужчина также угрожал работникам торговой точки ножом.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина. При досмотре у него изъяли нож, сообщил Васенин.

Заведено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчину арестовали. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.