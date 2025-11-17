В Днепропетровской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Компания "Укржелдорога" сообщила об отмене и задержке некоторых пригородных поездов в регионе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Днепропетровской области на востоке Украины после ночных взрывов. Об этом сообщил в Telegram-канале министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, подробности он не привел.

В свою очередь компания "Укржелдорога" в своем Telegram-канале сообщила об отмене и задержке некоторых пригородных поездов в Днепропетровской области. Максимальное время задержки для некоторых направлений достигает порядка трех часов, отметили в компании.

В ночь на 17 ноября в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.