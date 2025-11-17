В Петербурге задержали двоих подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам

Задержанные арендовали квартиры и в них разместили оборудование для работы IP-телефонии, через эти устройства совершались звонки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники киберполиции в Санкт-Петербурге задержали двоих подозреваемых в пособничестве телефонному мошенничеству, с помощью которых совершалось до 6 тыс. звонков в сутки. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Двоих подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам и в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика задержали мои коллеги из УБК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками из территориальных подразделений полиции", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, с июля 2025 года злоумышленники арендовали квартиры в разных районах Санкт-Петербурга по указанию анонимных кураторов. Там они размещали оборудование для работы IP-телефонии, а также занимались его обслуживанием. Через эти устройства между аферистами и гражданами России была организована связь. В целях конспирации сообщники меняли адреса арендуемых помещений регулярно. Все необходимое оборудование и sim-карты им доставляли через курьерские службы. За выполнение своих задач фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте (в размере от $50 до $80 в сутки).

В ходе обысков полицейскими были изъяты GSM-шлюз, ноутбук, смартфоны, роутер, а также более 700 sim-карт разных операторов связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. "Пресечение противоправной деятельности позволило заблокировать прохождение до шести тысяч звонков в сутки", - добавила представитель ведомства.

Возбуждены уголовные дела (ст. 159 и 274.3 УК РФ). Задержанные арестованы. Полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия.