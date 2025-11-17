В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Речь идет о Купянском и Лозовском районах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура повреждена в двух районах Харьковской области в ночь на 17 ноября. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Как написал он в своем Telegram-канале, речь идет о Купянском и Лозовском районах. Характер повреждений не уточняется.

По данным официального ресурса для оповещения, в ночь на 17 ноября в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.