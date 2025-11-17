ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Хабаровске осудили украинца за фотографии авиатехники и планируемые поджоги

Ему назначили 21 год лишения свободы
07:28

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил 21 год лишения свободы гражданину Украины, который отправлял на родину фотографии авиатехники и планировал совершить поджоги автомобилей участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины. <...> Суд приговорил виновного к 21 году лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - проинформировали в прокуратуре.

Мужчину осудили по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Установлено, что в феврале 2022 года украинец связался через интернет с согражданами и по их заданию отправил им фотографии авиационной техники с указанием места размещения. Кроме того, он собирался совершить поджоги автомобилей участников специальной военной операции. Довести преступление до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. 

