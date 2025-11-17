В Белоруссии завели дело против пытавшегося незаконно вывезти деньги россиянина

Сотрудникам таможни пассажир пояснил, что указанную сумму денег заработал

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении гражданина РФ, который намеревался незаконно вывезти из республики крупную сумму наличных денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

Мужчина планировал вылететь из международного аэропорта Минска в Баку. "В пункте пропуска гражданин проследовал по зеленому коридору, тем заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе устного опроса он рассказал сотрудникам Минской региональной таможни, что имеет при себе 500 тыс. российских рублей. И только при последующем осуществлении дополнительных форм таможенного контроля он предъявил наличные денежные средства в размере $56 тыс. в эквиваленте", - говорится в тексте.

Декларированию подлежит вывоз наличных денежных средств на сумму более $10 тыс.

Сотрудникам таможни пассажир пояснил, что указанную сумму денег заработал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь - о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок.