В Сумской и Харьковской областях повреждены энергетические объекты

В Минэнерго Украины отметили, что в большинстве регионов до конца суток применят графики ограничения энергопотребления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Энергетические объекты получили повреждения в Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

Ранее о повреждении сразу нескольких энергообъектов также сообщили местные власти Одесской и Черниговской областей. Кроме того, сообщалось о повреждении портовых объектов в Одесской области.

В Минэнерго Украины также отметили, что в большинстве регионов до конца суток будут применены графики ограничения энергопотребления для промышленных потребителей и бизнеса.