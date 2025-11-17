Экс-премьера Бангладеш признали виновной в преступлениях против человечности

Cуд также начал оглашать свой вердикт по делу против бывшего главы МВД и главного инспектора полиции

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш признал бывшего премьер-министра Шейх Хасину виновной в преступлениях против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Cуд Бангладеш начал оглашать свой вердикт по делу против бывшего премьер-министра и двух ее ближайших соратников - бывшего главы МВД и главного инспектора полиции - утром.