В Мытищах загорелся склад около церкви

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Мытищах, сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ.

"В Мытищах на улице Красина произошло возгорание на складе ", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что площадь возгорания горюче-смазочных материалов внутри складского помещения составляет 800 кв. м.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в министерстве.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится церковь Николая Чудотворца в Мытищах, склад горит на ее территории.

В новость внесены изменения (11:22 мск) - добавлена информация о площади возгорания.