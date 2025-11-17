В Мытищах загорелся склад около церкви
Редакция сайта ТАСС
08:13
обновлено 08:22
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Мытищах, сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ.
"В Мытищах на улице Красина произошло возгорание на складе ", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что площадь возгорания горюче-смазочных материалов внутри складского помещения составляет 800 кв. м.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в министерстве.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению.
По данным из открытых источников, по этому адресу находится церковь Николая Чудотворца в Мытищах, склад горит на ее территории.
В новость внесены изменения (11:22 мск) - добавлена информация о площади возгорания.