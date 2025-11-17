Экс-премьера Бангладеш Хасину приговорили к смертной казни

Шейх Хасину признали виновной по пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности

Шейх Хасина © Antonio Masiello/ Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года. Это следует из прямой трансляции с заседания суда, которую ведет телеканал BTV.

Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. "Мы решили вынести ей смертный приговор", - заявил судья.

Смертный приговор также объявлен бывшему главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю. Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, который также проходил обвиняемым по этому делу, получил пять лет лишения свободы. Он ранее согласился сотрудничать со следствием и признал вину. Мамун - единственный, кто присутствовал на заседании суда при оглашении приговора.

Шейх Хасины в зале суда не было, она находится в Индии, куда отбыла после беспорядков в августе прошлого года. По законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если она сдастся властям в течение 30 дней после оглашения приговора.

Бывший премьер неоднократно в интервью в СМИ заявляла, что она не отдавала приказа убивать участников беспорядков, и утверждает, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее отставки.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года Шейх Хасина улетела в Индию. Всеобщие парламентские выборы Бангладеш запланированы на февраль 2026 года.