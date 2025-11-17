На Кубани бывшего фитнес-тренера осудили на 17 лет

Мужчина совершил преступление сексуального характера против 11-летней девочки

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего фитнес-тренера из Екатеринбурга в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, его приговорили к 17 годам лишения свободы и принудительному лечению у психиатра. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Бывший фитнес-тренер из Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии особого режима. По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.

В ходе судебных разбирательств он не признал вину, выдвигал разные версии совершаемых им действий. Мужчина ранее уже имел судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Уголовное дело находилось в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. По данным следствия, в Анапе в июле 2024 года фигурант на лестничной площадке многоквартирного дома совершил в отношении 11-летней девочки преступление сексуального характера.