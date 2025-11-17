Число погибших из-за оползня в Индонезии увеличилось до 15

Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на местные спасательные службы.

По их данным, восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В связи с улучшением погодных условий спасатели активизировали поисковую операцию. "Мы надеемся, что сегодняшние [погодные] условия позволят нам максимально расширить зону поиска, чтобы найти всех пострадавших", - отметил координатор операции.

На прошлой неделе несколько жилых домов в Центральной Яве были полностью погребены под толстым слоем земли и обломков после того, как размокший склон обрушился после нескольких часов непогоды. В округе до конца ноября введен режим чрезвычайной ситуации, сроки его действия могут быть пересмотрены по мере развития ситуации.