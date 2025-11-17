В Воркуте группа подростков напала на полицейского и избила

Всех участников потасовки установили, против одного завели уголовное дело

СЫКТЫВКАР, 17 ноября. /ТАСС/. Группа подростков в Воркуте Республики Коми напала на сотрудника полиции, который прибыл по вызову в местный торговый центр, и избила. Все участники потасовки установлены, в отношении одного из 17-летних подростков возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Все участники были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Материалы проверки переданы в следственные органы. В отношении 17-летнего следственными органами СК России по Воркуте возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее эти подростки попадали в поле зрения правоохранительных органов, некоторые из них состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних", - сообщили ТАСС в МВД по республике.

По предварительным данным, сотрудник полиции прибыл по повторному вызову в один из местных торговых центров, где дебоширили пьяные подростки. На улице у ТЦ один из подростков напал на полицейского, к нападавшему мгновенно присоединились остальные подростки.

"Один 17-летний участник потасовки задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Республике Коми.

В новость внесена правка (12:39 мск) - передается с уточнением в заголовке и лиде, верно - напала на полицейского и избила.