В Липецке ищут женщину, ушедшую из кризисного центра с ребенком

Предварительно, она могла направиться в Воронежскую область к знакомым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту исчезновения 22-летней женщины и ее 10-месячной дочери завели следователи в Липецке. Перед исчезновением молодая мать находилась в кризисном центре помощи в областном центре, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 22-летней жительницы Грязинского округа и ее 10-месячной дочери. 12 ноября 2025 г. женщина с ребенком покинула кризисный центр помощи в г. Липецке, и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Имеется информация, что она могла направиться в Воронежскую область к знакомым", - говорится в сообщении.

Следователи изучают записи с камер наблюдения и проводят другие оперативно-разыскные мероприятия, уточнили в пресс-службе. Там также сообщили приметы пропавших. Женщина среднего роста, с темными глазами и волосами, одета в длинную юбку и утепленную темную куртку. На ребенке светлая шапка, утепленные куртка и штаны.

"Следственное управление просит граждан, располагающих сведениями о местонахождении пропавших, сообщить об этом по телефону 123 либо обратиться в полицию - 02", - заключили в пресс-службе.