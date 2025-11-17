Дело главы Владимира Дмитрия Наумова поступило в суд

Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

ВЛАДИМИР, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело главы Владимира Дмитрия Наумова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Октябрьский районный суд города. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В Октябрьский районный суд города Владимира на рассмотрение поступило резонансное уголовное дело в отношении главы города Владимира Наумова Д. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о назначении даты судебного заседания.

По информации следствия, в ноябре 2023 года к Наумову обратились два жителя Московской области. Он, вступив в сговор с ними, пообещал посодействовать в их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. Наумов содействовал назначению участников организованной преступной группы на руководящие должности в МКУ "Центр управления городскими дорогами", а также МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг" и изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, фактически ограничивающего права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса.

За это с октября 2024 по март 2025 года заместитель директора Центра управления городскими дорогами тремя частями дал Наумову взятку, размер которой составлял не менее 1,1 млн рублей. По ходатайству следователя арестовали изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, который был оформлен на жену чиновника.

Кроме того, на рассмотрение Октябрьского городского суда Владимира поступило дело начальника Головинской колонии (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области), обвиняемого во взяточничестве. По информации следствия, он через посредницу - ранее судимую женщину - получил от осужденной взятку в размере 150 тыс. рублей, а взамен пообещал перевести ее на участок работы с облегченными условиями труда.