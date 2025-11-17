В Курсовом переулке в Москве ограничили движение из-за пожара

На месте возгорания сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничено в Курсовом переулке в центре Москвы из-за пожара в строящемся здании. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Из-за возгорания в строящемся здании в центре столицы ограничено движение транспорта в Курсовом переулке. Движение ограничено от Соймоновского проезда до 2-го Обыденского переулка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте возгорания сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы. "Выбирайте маршруты объезда", - призвали в ГАИ.

Пожар произошел в строящемся жилищном комплексе в центре Москвы, сообщили в городском главке МЧС РФ. В оперативных службах агентству уточнили, что пожар начался со строительных лесов и перекинулся на стройматериалы элитного ЖК.