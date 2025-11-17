В МВД опровергли информацию о взрывном устройстве в купюре в Солнечногорске

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что купюры являются сувенирными и рядом не было обнаружено опасных предметов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Информация о выявлении в Солнечногорске возле лежащей на улице пачки пятитысячных купюр взрывного устройства не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что в ходе мониторинга интернета выявили публикации о том, что в Солнечногорске возле лежащей на улице пачки пятитысячных купюр якобы обнаружили взрывное устройство. "Информирую, что это не соответствует действительности", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что 14 ноября в дежурную часть ОМВД России по г. о. Солнечногорск поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Баранова на дороге лежит пачка денег. Сотрудники полиции установили, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом с ними не обнаружили.