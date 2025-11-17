В Калининградской области женщина перевела мошенникам 9,4 млн рублей

Жительницу заинтересовало предложение о дополнительном заработке на бирже

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Жительница города Нестерова Калининградской области перевела неизвестным лицам 9,4 млн рублей. Ее заинтересовало предложение о дополнительном заработке на бирже, говорится в сообщении УМВД РФ по региону.

"В отделение полиции по Нестеровскому муниципальному округу МО МВД России "Гусевский" обратилась 51-летняя местная жительница. Она заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве. Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей поступило предложение о дополнительном заработке на бирже. Доверившись злоумышленникам, она в течение недели перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. <...> Всего заявительница перевела более 9,4 млн рублей личных сбережений", - сказано в сообщении.

Только после перевода крупной суммы женщина поняла, что вывести заработанные деньги и вложенные средства не удастся, так как она общалась с дистанционными мошенниками. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.