Курскому экс-замгубернатора и КРКО передавали 10% от контрактов на постройку ВОП

По данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей

КУРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Экс-депутат курской областной думы Максим Васильев, который обвиняется в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, заявил, что около 10% от стоимости контрактов, заключенных на строительство взводных опорных пунктов (ВОП) в приграничье Курской области, было положено бывшему заместителю экс-губернатора региона Алексею Дедову и Корпорации развития Курской области (КРКО), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии следствия, бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.

"Обговаривался вопрос денежного вознаграждения в размере 10% [от стоимости заключенных контрактов на строительство фортификаций]. Средства должны были пойти Дедову и самой корпорации", - сказал Васильев, судебное дело которого вынесено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения. По словам Васильева, единственным требованием к фирмам-подрядчикам было наличие общей системы налогообложения.

Фигурантами уголовного дела являются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата).

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.