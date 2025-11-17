В Псковской области 21 золотой слиток обратили в доход государства

Партию драгоценного металла пытался провезти контрабандой житель Германии

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФССП России по Псковской области обеспечили передачу в доход государства 21 золотого слитка, общая стоимость которых оценена в 108 млн рублей. Партию драгоценного металла пытался провезти контрабандой житель Германии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Ранее сотрудники Псковской таможни на автомобильном пункте пропуска "Шумилкино" в Псковской области задержали гражданина Германии при попытке контрабанды 21 слитка общим весом более 13 кг. 21 слиток имел пробу 99,9% и фирменный знак Degussa Feingold. Суд постановил передать изъятое золото в доход государства.

"Исполнительный документ поступил на исполнение судебным приставам Псковского района. Сотрудники органа принудительного исполнения лично выехали на место хранения имущества, применили все меры в рамках исполнительного производства и обеспечили передачу имущества в доход государства. Благодаря оперативным действиям судебных приставов и их точному исполнению решения суда бюджет РФ пополнился на значительную сумму", - говорится в сообщении.

По данным управления, 59-летний гражданин Германии был задержан сотрудниками Псковской таможни в 2024 году. "Он выбрал весьма смелый, но не самый удачный способ провоза золота через границу. Его автомобиль Mercedes-Benz был остановлен для полного досмотра. Под выдвижной полкой автодома обнаружился тайник. В нем лежали 12 слитков чистейшего золота. Еще 9 были искусно спрятаны среди личных вещей в дорожной сумке, будто обычный багаж. Общий вес золотого "трофея" превысил 13 килограммов, а эксперты оценили стоимость партии в внушительные 108 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В новость внесена правка (13:55 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - УФССП.