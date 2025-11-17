Жителю Мурманской области дали 14 лет колонии за финансирование ВСУ

Также мужчина передал противнику сведения о местах дислокации подразделений Военно-морского флота России

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Жителя Мурманской области, который сделал несколько переводов с целью финансирования украинских националистов, осудили на 14 лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Владислава Майера к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере администрирования интернет-сайтов и ограничением свободы сроком на 1 год. Преступный доход и средства совершения преступления конфискованы", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина в 2022 и 2023 годах сделал два перевода на счета, используемые для сбора средств в целях финансирования украинских националистических вооруженных формирований, противостоящих ВС РФ.

"Также мужчина передал противнику сведения о местах дислокации подразделений Военно-морского флота России, за что получил денежное вознаграждение, и разместил в Telegram-канале комментарии, оправдывающие террористическую деятельность подведомственной ВСУ организации", - отметили в прокуратуре.