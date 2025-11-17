Экс-замгубернатора Ростовской области дали 13 лет по делу о взятке

Также Виталию Кушнареву назначили штраф в 475 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Виталий Кушнарев © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, к 13 годам лишения свободы и штрафу в 475 млн рублей.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил признать Кушнарева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 13 лет, а также штраф в 475 млн рублей", - сказал судья.

Ранее в ходе прений сторон защитник Кушнарева попросил суд переквалифицировать статью обвинения с получения взятки на превышение должностных полномочий. Прокурор просил суд назначить бывшему чиновнику 14 лет лишения свободы и штраф в размере 475 млн рублей.

Кушнарев во время прений признал вину в хранении оружия, объяснив суду, что не успел сдать найденный пистолет из-за частых командировок и заявил, что не признает вину в получении взятки, он считает инцидент с передачей ему 27 млн рублей превышением должностных полномочий.

Об уголовном деле

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован. У задержанного оперативники изъяли пистолет. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Позже суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей. Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону с Кушнарева и его супруги в доход государства было обращено свыше 160 млн рублей.

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016-го по апрель 2019 года Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.