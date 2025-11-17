В Екатеринбурге в ДТП с участием трех машин погиб ребенок

Он перевозился без детского удерживающего устройства и с расстегнутым ремнем безопасности

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в южной части Екатеринбурга, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. В результате аварии пострадали три человека, в том числе пятилетний ребенок, умерший в больнице от полученных травм.

По предварительной информации, водитель Hyundai, двигаясь с небезопасной скоростью, не выдержал дистанцию до впереди идущего Land Rover и допустил с ним столкновение, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent.

"В результате аварии пострадали три человека: водители автомобилей Hyundai и Hyundai Accent, в том числе 5-летний пассажир Hyundai Accent. <…> От полученных травм в медицинском учреждении скончался 5-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Установлено, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства и с расстегнутым ремнем безопасности.