ТАСС: в Петербурге задержали одобрявшего действия террористических группировок

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мужчина, публиковавший на своей странице во "ВКонтакте" материалы террористической украинской организации, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Накануне правоохранительные органы провели обыск у безработного местного жителя 1985 года рождения на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. Причиной проведения следственных мероприятий стало возбужденное в его отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма". Силовики установили, что на протяжении 2023 года мужчина копировал тексты и видеоматериалы из Telegram-канала террористической организации Украины, размещал их на своей странице "ВКонтакте" и добавлял одобряющие комментарии", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержанный сразу признал свою вину и раскаялся в содеянном. "Ему предъявлено обвинение, проводится проверка на предмет причастности к другим преступлениям террористического характера", - добавил представитель силовых структур.