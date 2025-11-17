В ДРК самолет с министром на борту выкатился за пределы ВПП и загорелся

Пострадавших нет

НАЙРОБИ, 17 ноября. /ТАСС/. Самолет с министром промышленности Демократической Республики Конго (ДРК) Луи Кабамбой на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Колвези и загорелся. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил информационный портал Actualite.

По данным интернет-издания, на борту находили 20 пассажиров, в том числе министр, который прибыл в регион, чтобы проинспектировать ход спасательных работ на кобальтовом руднике, где в результате оползня погибли десятки человек.

Министр и все члены его делегации смогли вовремя покинуть самолет. По словам советника по коммуникациям министерства Айзека Ньембо, никто не пострадал, хотя весь багаж остался на борту.

Оползень произошел в субботу на шахте Мулондо, расположенной в районе Кавама на юге ДРК. Первоначально сообщалось о 32 погибших, однако затем цифра увеличилась до 49 человек. Местные власти приостановили все виды кустарной добычи полезных ископаемых на объекте и объявили о проведении официального расследования для установления точных обстоятельств трагедии и установления виновных.