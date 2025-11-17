Эрдоган: Турция сообщит о причинах крушения C-130 по итогам расследования

Более точно о них станет известно на основе анализа данных, собранных экспертами на месте крушения самолета, и изучения записей бортового самописца, указал президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Denes Erdos

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Причины крушения в Грузии военно-транспортного самолета C-130 турецких ВВС объявят по итогам расследования, которое проводят специалисты. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по завершении заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Причины катастрофы расследуются. Более точно о них станет известно на основе анализа данных, собранных экспертами на месте крушения самолета, и изучения записей бортового самописца. Мы проинформируем о них семьи погибших и наше общество", - сказал турецкий лидер.

Местные СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что причиной катастрофы С-130 мог стать отказ двух двигателей. Официально эта версия пока не подтверждена.