ТАСС: в Луцке произошел очередной случай потасовки с ТЦК

После того, как сотрудники территориального центра комплектования затолкали мужчину в микроавтобус, местные жители бросились спасать его силой

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Очередной случай потасовки с территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата) произошел в Луцке Волынской области на западе Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Недовольство незаконными действиями ТЦК растет среди жителей Украины. В Луцке толпа "людоловов" (сотрудников ТЦК - прим. ТАСС) упаковала в бусик (микроавтобус - прим. ТАСС) очередного "добровольца", после чего завязалась потасовка с местными жителями. Крепкие мужики бросились спасать "бусифицированного", применяя кулаки и удары ногами против тэцэкашников", - сказал собеседник агентства.

Однако сотрудники ТЦК все же смогли уехать с очередным мобилизованным. Автобус получил повреждения.

Это уже не первый случай в Луцке. 3 мая сотрудники ТЦК схватили на улице курьера службы доставки и затолкали в микроавтобус против воли, его велосипед бросили на улице.

9 августа сотрудники ТЦК посадили в автобус женщину и увезли в неизвестном направлении. А 9 сентября жители Луцка повредили автобус сотрудников ТЦК и заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации.

Термин "бусификация" распространился среди жителей Украины после усиления мобилизации, когда сотрудники ТЦК начали задерживать граждан призывного возраста и силой сажать в микроавтобусы и автобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.