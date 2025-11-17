ТАСС: в Луцке произошел очередной случай потасовки с ТЦК
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Очередной случай потасовки с территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата) произошел в Луцке Волынской области на западе Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"Недовольство незаконными действиями ТЦК растет среди жителей Украины. В Луцке толпа "людоловов" (сотрудников ТЦК - прим. ТАСС) упаковала в бусик (микроавтобус - прим. ТАСС) очередного "добровольца", после чего завязалась потасовка с местными жителями. Крепкие мужики бросились спасать "бусифицированного", применяя кулаки и удары ногами против тэцэкашников", - сказал собеседник агентства.
Однако сотрудники ТЦК все же смогли уехать с очередным мобилизованным. Автобус получил повреждения.
Это уже не первый случай в Луцке. 3 мая сотрудники ТЦК схватили на улице курьера службы доставки и затолкали в микроавтобус против воли, его велосипед бросили на улице.
9 августа сотрудники ТЦК посадили в автобус женщину и увезли в неизвестном направлении. А 9 сентября жители Луцка повредили автобус сотрудников ТЦК и заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации.
Термин "бусификация" распространился среди жителей Украины после усиления мобилизации, когда сотрудники ТЦК начали задерживать граждан призывного возраста и силой сажать в микроавтобусы и автобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.