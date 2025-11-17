ТАСС: во Львовской области боевик ВСУ взорвал гранату возле наряда полиции

Его госпитализировали с травмами

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Дезертир из ВСУ взорвал гранату во время разговора с полицейскими, которые остановили его за нарушение ПДД. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Патрульные остановили 37-летнего жителя одного из сел в городе Рудки в Самборском районе за нарушение ПДД. В ходе разговора с правоохранителями мужчина достал гранату и подорвал ее. Его госпитализировали с травмами. Сообщается, что этим жителем мог оказаться военнослужащий ВСУ, который сбежал в СЗЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он связал такую реакцию военнослужащего со словами украинских пленных, которые часто рассказывают о призывах командования ВСУ не сдаваться в плен, а подрывать себя гранатой. "Этот украинский военный с точностью выполнил их инструкции и не дал гестаповцам взять себя в плен. Вот уже действительно кто враг", - добавил представитель силовых структур.