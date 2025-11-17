Суд приговорил жителя Москвы к трем годам работ за финансирование экстремизма

Алексею Кузнецову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, которое заменено на принудительные работы с удержанием из его заработной платы в размере 15% в доход государства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил жителя столицы Алексея Кузнецова за финансирование экстремистской деятельности к трем годам принудительных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Кузнецов А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - рассказали в пресс-службе.

Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, которое заменено на принудительные работы с удержанием из его заработной платы в размере 15% в доход государства.