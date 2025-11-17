В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме

В ГУ МВД по региону сообщили, что пострадавших от действий мужчины нет

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который угрожал взорвать гранату в доме в Первоуральске, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

"Да, задержали", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Пострадавших из-за действий жителя свердловского Первоуральска, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме, нет. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Гражданин с неадекватным поведением задержан и доставлен в отдел территориального ОВД для допроса. К счастью, никто от его противоправных действий не пострадал", - сказал он.