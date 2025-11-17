В Первоуральске эвакуированным из-за угрозы взрыва гранаты разрешили вернуться

Электроснабжение и газоснабжение дома восстановили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Жителям домов в Первоуральске, эвакуированных из-за угрозы взрыва гранаты, разрешили вернуться. Электроснабжение и газоснабжение дома восстановлено, сообщил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

"Ситуация полностью взята под контроль. Жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой. Коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме", - говорится в сообщении.