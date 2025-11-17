ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Бутурлиновском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

19:29

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Бутурлиновской район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области. 

