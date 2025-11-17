Против угрожавшего взрывом первоуральца завели дело о незаконном лишении свободы

Местный житель удерживал в квартире женщину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном лишении свободы возбуждено в отношении жителя Первоуральска, который закрылся в своей квартире и угрожал взрывом гранаты. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

"Вечером 17 ноября 2025 года в правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Малышева местный житель незаконно удерживает в квартире женщину, 1978 г. р., создавая угрозу для ее жизни и здоровья. По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения фигуранту в виде заключения под стражу, в ближайшее время с ним проведут комплекс следственных и процессуальных действий.