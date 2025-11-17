Задержанный в Первоуральске мужчина был пьян

До происшествия он уже был судим

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Ранее судимый мужчина, который угрожал взорвать гранату в Первоуральске, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий подозреваемый - ранее судимый местный житель, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - был задержан, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала", - рассказали в СК.