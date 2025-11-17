В Липецке и шести муниципалитетах области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщили МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Липецка и шести муниципалитетов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Липецкой области.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, Грязинского МО, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МО, Добровского МО", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе была объявлена воздушная опасность.