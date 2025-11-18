Один из готовивших теракт на кладбище в Москве был фигурантом дела об убийстве

Уголовное дело в отношении Джалолиддина Шамсова выделили в отдельное производство в связи с розыском

Редакция сайта ТАСС

Здание зала прощания на Троекуровском кладбище © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Участник подготовки покушения на высшего российского чиновника на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов проходил по делу об убийстве предпринимателя из Башкирии Марата Купцова, которого застрелили в марте 2016 года. Уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана выделили в отдельное производство в связи с розыском, говорится в материалах Верховного суда Башкирии.

Как сообщал "Коммерсант", предпринимателя из Октябрьского Марата Купцова застрелили в марте 2016 года из газового пистолета, переделанного под боевой. Организаторами убийства следствие сочло его бывшую невестку Ирину Купцову и гражданина Таджикистана Саъдулло Касимова. Мотивом организации убийства, как считало следствие, стали 1,5 млн руб. долга Ирины Купцовой перед Маратом Купцовым. По версии обвинения, Ирина Купцова искала исполнителей убийства в Москве через своего знакомого Джалолиддина Шамсова, пообещав заплатить 1 млн рублей, сообщал "Коммерсант".

"Реализуя свой преступный умысел, Купцова И. М обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, именуемому в дальнейшем Ш., с предложением совместно с ней организовать совершение в городе Октябрьском Республики Башкортостан убийства, на что Ш. ответил согласием", - говорится в опубликованном на сайте Верховного суда Башкирии тексте приговора.

Согласно документу, Купцова и Шамсов распределили между собой роли, согласно которым Купцова должна была найти денежное вознаграждение для исполнителя убийства и предоставить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а Шамсов отвечал за разработку плана убийства, должен был найти исполнителей преступления, распределить между ними роли, определить способы связи, контролировать процесс подготовки и совершения преступления.

В мае 2019 года суд приговорил Купцову к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще троих фигурантов дела - Саъдулло Касимова, Нусратулло Шодиева и Сайода Сафаргалиева суд отправил в колонию на 15, 13 и 8 лет соответственно.

О подготовке теракта в Москве

ФСБ ранее сообщила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на Троекуровском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Имя и должность чиновника не уточняются.

Предполагаемый куратор - Джалолиддин Шамсов - находится на Украине. В России он разыскивается за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.