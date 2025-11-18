В Москве рассмотрят дело о передаче Киеву прожектора для обнаружения БПЛА

На скамье подсудимых оказался курский предприниматель и изобретатель Виталий Ревин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении курского предпринимателя, изобретателя Виталия Ревина (внесен в РФ в перечень террористов), обвиняемого в передаче запрещенному в РФ и признанному в России террористическим полку "Азов" зенитного прожектора, предназначенного для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Вину не признаю", - заявил подсудимый на первом заседании по существу дела в военном суде.

Адвокат и его подзащитный выступили категорически против присутствия корреспондента ТАСС на судебном процессе и просили провести его за закрытыми дверьми. Однако судья не нашел оснований для удаления журналиста агентства из зала суда, но разъяснил ему, что на время оглашения секретных материалов по уголовному делу ему необходимо будет покинуть заседание.

Всего по делу прошло несколько открытых судебных слушаний. Свидетелей допрашивали по видеосвязи из здания Курского гарнизонного военного суда.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе военного суда, во вторник по делу планируется провести прения сторон, в ходе которых гособвинение запросит срок для Ревина, выслушает последнее слово подсудимого и удалится в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.

Вместе с тем при задержании на допросе гендиректор ООО "Прожектор" Ревин дал признательные показания и детально рассказал следствию о совершенных им преступлениях, которые впоследствии легли в основу окончательного обвинения. Виталий Ревин родился в Черниговской области (Украина), ему вменяется в вину совершение госизмены (ст. 275 УК РФ) и финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ).

О деле

Как стало известно в суде, фигурант дела о госизмене и терроризме разведен, на иждивении у него есть несовершеннолетние дети, он закончил сельско-хозяйственную академию и имеет высшее профессиональное образование, "но считает себя айтишником". По данным следствия, преступление было совершено 20 августа 2024 года, а сам Ревин был задержан чуть позднее и подвергнут сначала административному аресту, а после предъявления ему особо тяжких обвинений отправлен под стражу в следственный изолятор.

Следствие установило, что 46-летний житель Курска связался с представителями террористического полка "Азов" и предложил спроектированный им самим зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Ревин сам изготовил устройство и отправил свое изобретение из Курска в Киев через Литву. Для проектирования зенитных прожекторов он закупал комплектующие из Китая за свои деньги через банковский счет, оформленный на него в Казахстане.

Как сообщила в суде в ходе допроса бывшая девушка подсудимого, считавшего ее своей гражданской супругой, они познакомились с ним в 2021 году на сайте знакомств и встречались до его задержания силовиками. "Люди [в Курске] приносили ему фонари, он ремонтировал светильники, электротехнику промышленно-бытового назначения, а [о своем обществе] "Прожектор" он упоминал в разговорах и говорил, что занимался сборкой зенитных прожекторов для выявления воздушных целей типа БПЛА, которые могут использоваться в военных действиях", - следует из слов допрошенной в суде женщины.

Также она рассказала, что Ревин "выступал против войны", придерживался оппозиционных взглядов и высказывался против проведения спецоперации на территории Украины, где он родился и где у него остались родственники, с которыми он раньше переписывался, и они "поздравляли друг друга с праздниками". Кроме того, Виталий Ревин сообщал ей, что ему необходимо отправить уже упакованный зенитный прожектор своим знакомым в международной посылке в Литву, а также спрашивал у нее о почтовых услугах, так как женщина работала в одном из курских почтовых отделений. Подсудимый также рассказывал ей, что его изобретение заказывало у него Минобороны РФ "подсвечивать летающие дроны". Сам обвиняемый заявил в суде, что на женщину якобы оказывалось давление со стороны следствия, о котором ему стало известно из ее приобщенных к уголовному делу пяти писем в следственный изолятор, где он содержался под стражей, но она в ходе допроса опровергла его утверждение.