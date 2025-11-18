В Липецке и муниципалитетах области отменили угрозу атаки БПЛА

В регионе сохраняется воздушная опасность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Липецка и ряда муниципалитетов области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

"Отбой "Красного уровня - Угрозы атаки БПЛА" по ранее объявленным районам. Сохраняется "Желтый уровень - Воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

Красный уровень "Угроза атаки БПЛА" был объявлен в Липецкой области в 01:57 мск 18 ноября.