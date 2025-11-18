Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации осудили за мошенничество

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации осужден на 7,5 лет лишения свободы за мошенничество и коррупционные преступления, сообщает Магаданский областной суд.

Судом установлено, что подсудимый выдавал подчиненным сотрудникам повышенные премии, требуя отдать средства ему. Помимо этого, во время служебных командировок, он предъявлял отчеты за проживание себя и своих сотрудников с завышенной стоимостью, присваивая полученные деньги, а также получил взятку от руководителя подконтрольной организации в виде услуги имущественного характера.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть в сумме более 6 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях на срок семь лет", - говорится в сообщении суда.