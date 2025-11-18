Экс-замглавы Петербурга обвиняют в хищении части 53 млрд рублей

Деньги выделяли на строительство трассы М-12

Редакция сайта ТАСС

Владимир Лавленцев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву предъявлено обвинение в хищении части денег, выделенных из бюджета по контракту на строительство трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" (трасса "Восток"), общая сумма которого составила свыше 53 млрд рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Договор по проектированию дороги М-12 строящейся трассы "Москва - Нижний Новгород - Казань" от 22 сентября 2020 года между госкомпанией "Российские автомобильные дороги" и АО Стройтрансгаз. Согласно тексту соглашения, подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию для М-12. Цена договора составляет 53 млрд 111 млн рублей", - сказано в материалах дела. Там отмечается, что часть этих средств была похищена, при этом общая сумма ущерба по делу составляет 2,5 млрд рублей. Лавленцев с 2020 года был гендиректором "Стройтрансгаза".