Под Омском у поселка Ростовка произошли утечка из газопровода и взрыв газа

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Бунин/ ТАСС, архив

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Под Омском в районе поселка Ростовка произошло возгорание в поле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

По одной из версий, причиной возгорания стала утечка газа из газопровода.

"В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание", - написал губернатор. Как отметил Хоценко, по предварительной информации, пострадавших нет.

По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают оперативные службы. Причины инцидента выясняют специалисты.

На опубликованных в соцсетях видеороликах видно зарево от пожара.