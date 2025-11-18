Пушилин назвал беспрецедентной атаку на энергосистему ДНР
Редакция сайта ТАСС
03:59
ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская ТЭС.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС", - написал он. Из-за атаки обесточены многие населенные пункты, отметил Пушилин.