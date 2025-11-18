Пушилин назвал беспрецедентной атаку на энергосистему ДНР

Из-за ЧП обесточены многие населенные пункты

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская ТЭС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС", - написал он. Из-за атаки обесточены многие населенные пункты, отметил Пушилин.