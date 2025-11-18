Хоценко прокомментировал возгорание газа под Омском
Редакция сайта ТАСС
04:03
ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Утечка газа рядом с поселком Ростовка в Омской области, где произошло возгорание, случилась на подземном участке газопровода. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
"Утечка с возгоранием на газопроводе под Омском произошла на подземном его участке", - сообщил губернатор.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, эксплуатационную ответственность за станцию несет Омское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск".