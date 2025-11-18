СК проводит проверку после утечки с возгоранием газа под Омском

По одной из версий, произошла утечка газа на подземном участке магистрального газопровода-отвода, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Омской области проводит проверку по факту утечки газа с последующим возгоранием около поселка Ростовка. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по факту возгорания в поле около поселка Ростовка. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа на подземном участке магистрального газопровода-отвода", - сообщили в СК.

По данным главка МЧС по региону, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте от МЧС России задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники.