Хоценко: утечка газа под Омском не угрожает жителям ближайших населенных пунктов

Губернатор просит сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Жителям Омского района Омской области, где рядом с селом Ростовка произошла утечка газа с последующим возгоранием, ничего не угрожает. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"В ситуации с аварией на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омского района разбираются специалисты. Жителям Омского района и других населенных пунктов нашего региона ничего не угрожает. Просьба сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации", - написал он.

Возгорание произошло рядом с селом Ростовка утром 18 ноября. По данным главка МЧС по региону, пострадавших нет. Как сообщил Хоценко, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. На месте от МЧС России задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Следственное управление СК РФ по Омской области проводит проверку.