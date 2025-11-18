В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано

БИШКЕК, 18 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Киргизии. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.

"18 ноября 2025 года 05 часов 56 мин. по местному времени в Кыргызской Республике <…> зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла, <…> магнитуда - 4,3", - говорится в сообщении института.

Очаг землетрясения располагался на территории республики в 8 километрах к юго-западу от города Нарын. В разных населенных пунктах страны интенсивность толчков составила от 3 до 4 баллов.

По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано.